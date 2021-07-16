В России бесследно исчез пассажирский самолет

В России с радаров исчез Ан-28. Фото: aeroclub.net

В Томской области России пропал пассажирский самолет Ан-28 с радаров.

Об этом сообщило ТАСС.

На борту судна находятся 17 пассажиров, среди них четверо детей. У самолета сработал аварийный радиомаяк. Координаты возможного местонахождения лайнера установили. Но спасатели не уверены относительно точного расположения судна.

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Ан-28 летел из города Кедровый в Томск.

Самолет мог осуществить жесткую посадку в Бакчарському районе Томской области, говорят в Сибирском спасательном центре.

Пока это все, что известно об Ан-28.

6 июля в России на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26. На борту были 22 пассажира и шесть членов экипажа. Они все погибли. Самолет выполнял рейс Петропавловск-Камчатский - Палана и разбился незадолго до посадки.