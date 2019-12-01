В России автобус слетел с моста: много погибших

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В Забайкальском крае с моста на замерзшую реку упал пассажирский автобус.

Всего в автобусе было 43 пассажира, пишут российские СМИ.

18 человек погибли.

Правоохранители устанавливают причины аварии. По предварительной версии, у автобуса лопнуло правое переднее колесо. Водитель не справился с управлением, пробил ограждение и машина упала с моста.

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Люди в масках обстреляли автобус футболистов нигерийского футбольного клуба "Ифеани убахи", который ехал на матч.