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четверг, 26 декабря 2019 14:12

В РФ похитили журналистку, которая написала о боевиках на Донбассе - росЗМИ

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В РФ похитили журналистку, которая написала о боевиках на Донбассе - росЗМИ
В Москве пропала журналистка Юлия Полухина. Фото: Facebook

26 декабря в РФ сотрудники Следственного комитета Краснодарского края обыскали московскую квартиру спецкора "Новой газеты" Юлии Полухиной.

В издании считают, что обыски касаются расследования дела о создании под руководством работников ФСБ банды, куда входили боевики из Донбасса.

Речь идет о материале, что касается признанной преступной группировки "ЕНОТ корп.". Первой об арестах участников написала именно Полухина.

В издание "Медуза" есть протокол допроса одного из участников группировки, что сотрудничает со следствием. В нем Полухина упоминается как человек, в чьем доме может быть информация о деятельности "ЕНОТ". Журналистка заявляла, что контактировала с организацией только по работе.

Также "Медуза" сообщает об обысках в домах еще нескольких фигурантов дела.

"Новая газета" всегда сотрудничает с правоохранительными органами по поводу уголовных дел, касающихся конкретных преступлений. В этой ситуации мы выражаем крайнее удивление, что все было сделано так же: рано утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБР и после этого отвезли нашу корреспондентку в неизвестном направлении", - говорится в заявлении издания.

Адвокат Полухиной тоже не знает, куда увезли журналистку.

"Пока все это похоже на похищение", - говорится в заявлении редакции.

Там требуют немедленно сообщить местонахождение Полухиной и предоставить ей доступ к адвокату.

Россияне применяют новый вид боеприпасов для сброса с беспилотников. Фото раненного украинского воина появились в сети.

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Комментарии

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Дата
26
декабря

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