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воскресенье, 06 декабря 2020 23:54

В РФ ответили на угрозы Кравчука

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В РФ ответили на угрозы Кравчука
Российский депутат назвал "глупостью" применения санкций против России из-за ситуации в Украине. Фото: EPA / Фото: EPA / Фото: EPA / UPG

В России назвали провокацией предложение главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука отсоединить страну от платежной системы SWIFT. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Я оцениваю это как провокацию и думаю, что эту провокацию не поддержат на Западе, потому что это скажется на экономике самого Запада, а также на потере доверия к банковской системе ... Мы готовились к этому и ждали, что это может быть возможно, поэтому был создан Мир (русский многонациональная платежная система) ", - сказал чиновник в комментарии Russia Today.

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Российский депутат назвал "глупостью" применения санкций против России из-за ситуации в Украине.

Представитель украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что если Россия не будет делать никаких шагов навстречу по Донбасса, Украина может настоять на усилении санкций против Москвы.

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