В результате землетрясения в Албании погибли 25 человек

Землетрясение в Албании. Фото: Reuters

27 ноября утром в Албании бригады спасателей нашли новые жертвы землетрясения в обломках. Это худший землетрясение в стране за десятилетие. Количество погибших достигло по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

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"В городе Тумане, недалеко от эпицентра землетрясения, произошедшего во вторник, женщина стояла перед разрушенной зданием, призывая спасателей найти ее племянницу. Вскоре экипажи вынесли два тела. Полиция заявила, что нашла еще одну жертву позже, на рассвете", - говорится в сообщении.

Спасатели продолжают разбирать завалы в Дуррес и Тумане, наиболее пострадавших от землетрясения.

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