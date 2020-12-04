В результате взрыва было разрушено все на площади 160 га

Уничтоженный взрывом город Галифакс / Wikiрedia

6 декабря 1917-го в 9:05 в гавани Галифакс, в канадской провинции Новая Шотландия, произошел крупнейший взрыв, вызванный человеком, в доатомную эпоху. Французский корабль с боеприпасами "Монблан" взорвался через 20 мин после столкновения с другим судном.

Когда в Европе свирепствовала Первая мировая война, из портового города Галифакс отправлялись массово корабли, перевозившие войска, припасы и боеприпасы через Атлантический океан.

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Утром 6 декабря норвежское судно "Имо" покидало причал в гавани в Нью-Йорк. В то же время там шел французский грузовой транспорт "Монблан". Он вез взрывоопасные боеприпасы - 2300 тонн пикриновой кислоты, 200 тонн тротила, 35 тонн высокооктанового бензина и 10 тонн хлопчатобумажного хлопка.

Примерно в 8:45 утра два корабля столкнулись, зажигая пикриновую кислоту. Экипаж "Монблана" быстро эвакуировался на берег, пытаясь безуспешно известить гавань об опасности. Между тем, зрители собирались вдоль набережной, чтобы стать свидетелями зрелища горящего корабля. "Монблан" взорвался в 9.05 утра ослепительно белой вспышкой.

Облако дыма поднялся на высоту более 3600 м. Ударная волна шла по земле со скоростью в 23 раза выше скорости звука. На площади 160 га все было полностью разрушено. Взрыв на мгновение обнажил дно гавани и вызвал волну высотой 18 м, выбросив "Имо" на берег.

В результате взрыва погибли более 1800 человек, еще 9000 были ранены. В частности, более 200 ослепли. Взрывная волна уничтожила почти всю северную часть города. Более 1600 домов. Ударная волна разбила окна в радиусе 80 км.