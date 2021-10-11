В результате терактов исламистов погибли более 200 человек

Родственники молятся за жертв терактов 2002 года / Getty Images

12 октября 2002 года произошли три теракта в туристическом городе Кута на индонезийском острове Бали. В результате, 202 человека погибли и более 200 получили ранения, многие тяжелые ожоги. 164 жертв были иностранцами, а 38 - индонезийцами. Атаки шокировали жителей и тех, кто знаком с этим островом, в основном индуистским, и известным как тихое и дружелюбное место. Нападение было крупнейшим по количеству жертв и пострадавших в истории Индонезии.

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В 23:05 около входа в ночной клуб Paddy's Pub, где проходила дискотека, сработало взрывное устройств, весом около 1 кг. Спустя четверть минуты, когда люди начали в панике покидать зал по пути к бару Sari, произошёл взрыв второго самодельного взрывного устройства в салоне оставленного на парковке фургона. Третий взрыв прогремел в 23:09 около консульства США.

Самый смертоносный из трех взрывов произошел, когда большая бомба, весом около 120 кг, взорвалась в фургоне. В результате, в земле образовалась большая воронка, и вылетели окна во всех зданиях по всему городу. Многие из убитых и раненых в результате взрыва были молодыми посетителями, отдыхавшими на острове, в основном из Австралии.

Все три теракты совершила исламистская группировка "Джемаа Исламия", связанная с "Аль-Каидой". Она также несет ответственность за взрыв в отеле Marriott в Джакарте в 2003 году и в посольстве Австралии в Индонезии в 2004 году, а также за взрыв террористом-смертником трех ресторанов на Бали 1 октября 2005 года. Индонезия - самая густонаселенная мусульманская страна в мире.