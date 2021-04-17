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воскресенье, 18 апреля 2021 08:00

В результате теракта против посольства погибли 63 человека

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В результате теракта против посольства погибли 63 человека
Посольство США в Бейруте через 3 дня после атаки / Wikipedia

18 апреля 1983-го посольство США в ливанской столице Бейруте был почти полностью разрушен в результате взрыва заминированного автомобиля. Погибли 63 человека, включая террориста-смертника. Среди них 17 американцев. Пострадали 120 человек. Теракт был совершен в знак протеста против военного присутствия США в Ливане.

В 1975-м в Ливане взорвалась кровопролитная гражданская война, когда палестинские и левые мусульманские партизаны боролись с ополченцами "Партии христианской фаланги", христианской общины маронитов и другими группами.

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В течение следующих нескольких лет вмешательства Сирии, Израиля и ООН не привело к решению конфликта между фракциями. 20 августа 1982-го многонациональные силы с участием американских морских пехотинцев высадились в Бейруте. Морские пехотинцы покинули территорию Ливана 10 сентября, но вернулись 29 сентября после расправы над палестинскими беженцами, устроенную христианскими ополченцами. На следующий день первый американский морской пехотинец, который погиб во время миссии, был убит при обезвреживании бомбы, а 18 апреля 1983-го был взорван посольство США в Бейруте.

23 октября того же года ливанские террористы въехали на грузовике со взрывчаткой в ​​казармы морской пехоты США в Бейруте, в результате чего погиб 241 солдат США. 58 французских солдат были убиты почти одновременно во время отдельного теракта, совершенного смертником. 7 февраля 1984 года президент США Рональд Рейган объявил о прекращении участия США в миротворческих силах, а 26 декабря последняя морские пехотинцы Америки покинули Бейрут.

Гражданская война в Ливане продолжалась до 1990 года. По официальным данным, в ней за 15 лет погибли 94 тыс. мирных жителей, 115 тыс. Были ранены, 20 тыс. Пропали без вести, 800 тыс. бежали из страны. Общий ущерб, нанесенный стране, $6-12 млрд.

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Дата
18
апреля

В результате теракта против посольства погибли 63 человека

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