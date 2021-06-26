В реконструкцию Колизея вложили €25 млн - что нового покажут туристам

Посетители впервые получат возможность исследовать подземные комнаты. Фото: Reuters

В столице Италии Риме откроют подземелья Колизея.

Как пишет британское издание The Guardian, в восстановлении исторического памятника итальянским властям помогал модный дом Tod's, который вложил в проект €25 млн, сообщает "ТСН"

Посетители впервые получат возможность исследовать гипогей - подземные комнаты и коридоры, в которых к своим смертельным боям готовились гладиаторы.

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С 2010 года посетителям была доступна лишь небольшая часть гипогея, что находится под ареной амфитеатра. После реконструкции в подземелье появились проходы, позволяющие исследовать туннели и комнаты.

Первый этап проекта охватывал очистку фасада Колизея, а заключительная часть в 2024 году будет включать восстановление галерей и системы освещения, а также строительство нового центра для посетителей.

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