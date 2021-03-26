В рамках эксперимента людей отправят отдыхать в отеле

Отель Mitsis Grand Hotel / Booking.com

Нидерланды планируют отправить 200 человек в отпуск в Грецию на 8 дней для эксперимента, чтобы увидеть, возможен ли туризм во время пандемии.

Путешественники смогут насладиться отдыхом по системе "все включено" на острове Родос по цене 399 евро с человека. Отобранные для эксперимента по возвращении будут помещены в карантин на 10 дней. Об этом пишет ВВС.

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Желающие уже подали 25 тыс. заявок, чтобы принять участие в эксперименте. Его организовала туристическая фирма Sunweb. Отобранным 187 лицам будет запрещено покидать курорт. Они будут жить в гостинице Mitsis Grand Hotel, где будут единственными гостями. В Нидерландах власть не рекомендует гражданам заграничных поездок до середины мая.

Во время эксперимента, который одобрен органами здравоохранения страны, участникам будет разрешено пользоваться удобствами отеля, включая 3 бассейна и 2 ресторана, но они не смогут пойти на пляж или выехать на курорт.

С начала пандемии в Нидерландах с населением 17,3 млн человек зарегистрировано 1,25 млн подтвержденных случаев заболевания и более 16,5 тыс. случаев смерти. В стране проводят ряд экспериментов, чтобы понять, какие меры можно было бы безопасно восстановить, включая конференции и танцевальные вечеринки.