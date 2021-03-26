В рамках эксперимента людей отправят отдыхать в отеле

 
Ексклюзивы
1/5
Мертвых путают в моргах. А самый дорогой похорон стоил 700 тыс. грн - владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А самый дорогой похорон стоил 700 тыс. грн - владелец ритуальной службы
Просмотров: 612
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 558
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 387
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 585
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 801
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 324
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 738
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 792
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 1098
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 333
Фото
Все фото
3
4
22
7
4
Женщина не знала о беременности, пока не родила на полу кухни
Женщина не знала о беременности, пока не родила на полу кухни
Алабаму накрыла серия торнадо: первые подробности и кадры разрушений
Алабаму накрыла серия торнадо: первые подробности и кадры разрушений
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
В Польше установили памятник украинскому священнику
В Польше установили памятник украинскому священнику
Мощное землетрясение разрушило 65 зданий и забрало жизни 3 человек
Мощное землетрясение разрушило 65 зданий и забрало жизни 3 человек
Видео
Все видео
День Воли в Беларуси начался с салютов
День Воли в Беларуси начался с салютов
В лагере в Сирии ночью боевики подожгли палатку, где спали дети украинок
В лагере в Сирии ночью боевики подожгли палатку, где спали дети украинок
Disney перенесла премьеры "Черной вдовы" и ряда ожидаемых фильмов
Disney перенесла премьеры "Черной вдовы" и ряда ожидаемых фильмов
Папа Римский выпустил собственный альбом песен
Папа Римский выпустил собственный альбом песен
Молния попала в четырех мужчин
Молния попала в четырех мужчин
Интервью
1/5
Мертвых путают в моргах. А самый дорогой похорон стоил 700 тыс. грн - владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А самый дорогой похорон стоил 700 тыс. грн - владелец ритуальной службы
Просмотров: 612
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 261
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 387
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 801
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 324
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 марта 2021
Просмотров: 522
Пам'ятник зятеві
У Тальному мають зносити пам'ятник Федору Дубковецькому. Він — колишній котовець із Бессарабії. Був організатором колгоспного руху. Та в часи ...
пятница, 26 марта 2021 13:35

В рамках эксперимента людей отправят отдыхать в отеле

  Комментировать
В рамках эксперимента людей отправят отдыхать в отеле
Отель Mitsis Grand Hotel / Booking.com

Нидерланды планируют отправить 200 человек в отпуск в Грецию на 8 дней для эксперимента, чтобы увидеть, возможен ли туризм во время пандемии.

Путешественники смогут насладиться отдыхом по системе "все включено" на острове Родос по цене 399 евро с человека. Отобранные для эксперимента по возвращении будут помещены в карантин на 10 дней. Об этом пишет ВВС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для туристов из Китая ввели временный безвиз

Желающие уже подали 25 тыс. заявок, чтобы принять участие в эксперименте. Его организовала туристическая фирма Sunweb. Отобранным 187 лицам будет запрещено покидать курорт. Они будут жить в гостинице Mitsis Grand Hotel, где будут единственными гостями. В Нидерландах власть не рекомендует гражданам заграничных поездок до середины мая.

Во время эксперимента, который одобрен органами здравоохранения страны, участникам будет разрешено пользоваться удобствами отеля, включая 3 бассейна и 2 ресторана, но они не смогут пойти на пляж или выехать на курорт.

С начала пандемии в Нидерландах с населением 17,3 млн человек зарегистрировано 1,25 млн подтвержденных случаев заболевания и более 16,5 тыс. случаев смерти. В стране проводят ряд экспериментов, чтобы понять, какие меры можно было бы безопасно восстановить, включая конференции и танцевальные вечеринки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В рамках эксперимента людей отправят отдыхать в отеле». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
марта

Шенгенская зона существует 26 лет: как все началось

Путин выиграл первые выборы на фоне терактов

Страны мира обязались не использовать химическое и биологическое оружие

Из-за землетрясения погибли до 20 тыс. человек, а столица лежала на 90% в руинах

Изобрели вакцину, которая остановила эпидемию

Самое читаемое
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
10
 1 Просмотров: 31689
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
 Просмотров: 14841
Отличалась ли жизни в Литве от других советских республик - фото
Отличалась ли жизни в Литве от других советских республик - фото
28
 Просмотров: 13284
СБУ задержала екснардепа Семенченко и &quot;агента НАБУ&quot; Шевченко
СБУ задержала екснардепа Семенченко и "агента НАБУ" Шевченко 3 Просмотров: 6111
Ивлееву, которая голой снялась для Playboy Russia, обвинили в плагиате украинской обложки для мужского глянца
Ивлееву, которая голой снялась для Playboy Russia, обвинили в плагиате украинской обложки для мужского глянца
4
 Просмотров: 5607
Мир
Женщин подвергали групповым изнасилованием, а мужчин заставляли насиловать членов семьи
Женщин подвергали групповым изнасилованием, а мужчин заставляли насиловать членов семьи
Приходится мочиться в бутылки: Amazon обвинили в издевательстве над сотрудниками
Приходится мочиться в бутылки: Amazon обвинили в издевательстве над сотрудниками Просмотров: 180
Блокировка Суэцкого канала ежедневно обходится мировой торговле в $9,6 млрд
Блокировка Суэцкого канала ежедневно обходится мировой торговле в $9,6 млрд Просмотров: 243
Власти закрыли бордели с секс-куклами
Власти закрыли бордели с секс-куклами Просмотров: 279
Мужчина больше года не догадывался, что живет с ножом в груди
Мужчина больше года не догадывался, что живет с ножом в груди Просмотров: 297
Больше всего комментируют
8
"Агент НАБУ" Шевченко прокомментировал свою причастность к созданию ЧВК
3
СБУ задержала екснардепа Семенченко и "агента НАБУ" Шевченко
3
Американский советник Зеленского спрогнозировал встречу с Байденом
3
В Украине нельзя больше сажать за решетку политзаключенных
2
СБУ обыскивает организацию Медведчука - подозревают в содействии аннексии Крыма
Голосов: 79
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть