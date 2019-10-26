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суббота, 26 октября 2019 12:08

В протестах против лауреата Нобелевской премии мира погибли почти 70 человек

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В протестах против лауреата Нобелевской премии мира погибли почти 70 человек
Протесты начались из-за сообщения местного политического активиста Джавара Мухаммеда о давлении на него со стороны власти Эфиопии. Фото: rbc.ua

В Эфиопии в результате протестов погибли 67 человек. Из них 62 демонстрантов, еще 5 сотрудников полиции.

13 человек погибли от пулевых ранений. Другие - от травм вследствие избиения камнями, пишет AFP.

Протесты начались из-за сообщения местного политического активиста Джавара Мухаммеда о давлении на него со стороны власти Эфиопии. В частности, он обвинил премьера лауреата Нобелевской премии мира Абия Ахмеда Али в диктаторских действиях и снятии охраны с его дома.

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Джавара Мухаммед предположил, что может принять участие в следующих выборах, в качестве конкурента действующему премьеру.

В Эфиопии задержали 300 человек по подозрению в совершении попытки государственного переворота, которая состоялась 22 июня 2019 года. В результате погибли десятки людей. Среди них президент региона Амхарци Амбачиу Меконий и начальник штаба армии Сеара Меконий.

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