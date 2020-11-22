В приюте для животных обнаружили десятки тысяч трупов

Приют является частью компании "Пять звезд", которая считается одной из ведущих фирм, занимающейся отловом и содержанием бездомных животных в регионе. Фото: Reuters

В России, в селе Карлук Иркутской области, зоозащитники обнаружили в приюте для бездомных животных множество трупов кошек и собак.

О мертвых животных на территории организации, стало известно благодаря волонтерам, которые смогли попасть за ворота и спасти нескольких воспитанников, информирует Telegram-канала 360tv.ru.

В приюте обнаружили трупы животных - кошки и собаки лежали в морозильных камерах Также тела животных со следами насильственной смерти были спрятаны в мешках.

Этот приют является частью компании "Пять звезд", которая считается одной из ведущих фирм, занимающейся отловом и содержанием бездомных животных в регионе.

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Зоозащитники обратились в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и МВД России. В своем письме они сообщили, что животные "систематически убиваются жестокими способами прямо во время отлова".

Также в приюте животные погибают от холода, жажды, голода и инфекций. За все время жертвами данной организации стали более 50 000 животных.

Отмечается также, что владелец компании "Пять звезд" Александр Солдатов назвал обвинения ложью, а также рассказал об угрозах от неизвестных.

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