В приоритете - женщины и люди с инвалидностью. Ищут космонавтов для полетов на Луну и Марс

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Просмотров: 1089
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1053
Депутатам разрешили выступать на русском языке
Депутатам разрешили выступать на русском языке
2 Просмотров: 2574
Вакцины от туберкулеза нет. Плановые прививки не проводят
Вакцины от туберкулеза нет. Плановые прививки не проводят
Просмотров: 270
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 198
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 720
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 1080
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
Просмотров: 1008
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Просмотров: 189
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Просмотров: 405
Фото
Все фото
7
3
5
6
3
&quot;Предыдущие владельцы забрали встроенную кухню&quot; - украинка об особенностях покупки жилья в Польше
"Предыдущие владельцы забрали встроенную кухню" - украинка об особенностях покупки жилья в Польше
Тысячи черепах спасают от холода: фото
Тысячи черепах спасают от холода: фото
Звезда &quot;Сумерек&quot; приобрела имение за $6 млн
Звезда "Сумерек" приобрела имение за $6 млн
День кошек в Европе: показали популярнейших пушистиков
День кошек в Европе: показали популярнейших пушистиков
McDonald`s впервые за 5 лет изменит дизайн упаковки
McDonald`s впервые за 5 лет изменит дизайн упаковки
Видео
Все видео
Пропагандист Соловьев похвалил Гитлера в прямом эфире
Пропагандист Соловьев похвалил Гитлера в прямом эфире
Бегуны без обуви рассекают снежными сугробами
Бегуны без обуви рассекают снежными сугробами
Балтийское море сковал лед впервые за 25 лет
Балтийское море сковал лед впервые за 25 лет
Создали чай со вкусами "конца света"
Создали чай со вкусами "конца света"
На ходу рухнул аттракцион. Люди вылетали из кабин карусели
На ходу рухнул аттракцион. Люди вылетали из кабин карусели
Интервью
1/5
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 180
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1053
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 198
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 828
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Просмотров: 612
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
17 февраля 2021
Просмотров: 333
Привид
Виходжу з дітьми на прогулянку. Радіємо сонцю і снігу. Та раптом легкість буття переривають слова сусідки баби Тоні. – А ти знаєш, що у ...
четверг, 18 февраля 2021 05:36

В приоритете - женщины и люди с инвалидностью. Ищут космонавтов для полетов на Луну и Марс

  Комментировать
В приоритете - женщины и люди с инвалидностью. Ищут космонавтов для полетов на Луну и Марс
ЕС ищет космонавтов. Фото: Bdzhola

Европейское космическое агентство (ESA) объявило о наборе новых космонавтов. Их отправят для миссий на Луну и Марс.

Во время подбора новых астронавтов особое внимание уделяет женщинам и людям с инвалидностью, сообщает The Guardian.

Требования к потенциальным астронавтам ESA включают: степень магистра естественных наук, инженерии, математики или информатики и трехлетний опыт работы в аспирантуре.

Представители агентства заявили, что они хотят увеличить разнообразие их экипажей и готовы принять до 26 постоянных и резервных космонавтов. Они ожидают, что им поступит огромное количество заявок, потому предупреждают кандидатов, что процесс отбора будет "очень жестким".

Кампания по поиску новых астронавтов продлится с 31 марта по 28 мая 2021 года. Подать заявку можно будет через сайт ESA Careers.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Астронавты NASA на МКС поделились с российскими космонавтами едой

Напомним, астронавту удалось зафиксировать естественное явление, которое называется сирокко. Он это сделал на борту Международной космической станции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В приоритете - женщины и люди с инвалидностью. Ищут космонавтов для полетов на Луну и Марс». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Звезда plus size показала естественную красоту обнаженного тела
Звезда plus size показала естественную красоту обнаженного тела
14
 Просмотров: 63928
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
20
 Просмотров: 18234
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 11412
Разыскиваемых за убийство бизнесмена братьев нашли повешенными - СМИ
Разыскиваемых за убийство бизнесмена братьев нашли повешенными - СМИ Просмотров: 8235
12-летний ребенок застрелил преступника, который ворвался в дом его бабы
12-летний ребенок застрелил преступника, который ворвался в дом его бабы Просмотров: 6822
Мир
Что может ожидать Украину. Facebook запретил австралийцам читать и распространять новости
Что может ожидать Украину. Facebook запретил австралийцам читать и распространять новости Просмотров: 99
Журнал Time включил Тихановскую в список лидеров будущего
Журнал Time включил Тихановскую в список лидеров будущего Просмотров: 18
Воспроизвели рецепт хлеба древних египтян
Воспроизвели рецепт хлеба древних египтян Просмотров: 126
"Предыдущие владельцы забрали встроенную кухню" - украинка об особенностях покупки жилья в Польше
"Предыдущие владельцы забрали встроенную кухню" - украинка об особенностях покупки жилья в Польше
7
 Просмотров: 1116
Тысячи черепах спасают от холода: фото
Тысячи черепах спасают от холода: фото
3
 Просмотров: 324
Больше всего комментируют
2
Тюрьму под Киевом выставили на аукцион. Стартовая цена - 220 млн
2
Депутатам разрешили выступать на русском языке
1
Заблокированный телеканал Медведчука судится с Зеленским
1
Украина снова осталась без медалей на Чемпионате мира по биатлону
1
СБУ объявила Шарию подозрение в государственной измене
Голосов: 195
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть