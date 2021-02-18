В приоритете - женщины и люди с инвалидностью. Ищут космонавтов для полетов на Луну и Марс

ЕС ищет космонавтов. Фото: Bdzhola

Европейское космическое агентство (ESA) объявило о наборе новых космонавтов. Их отправят для миссий на Луну и Марс.

Во время подбора новых астронавтов особое внимание уделяет женщинам и людям с инвалидностью, сообщает The Guardian.

Требования к потенциальным астронавтам ESA включают: степень магистра естественных наук, инженерии, математики или информатики и трехлетний опыт работы в аспирантуре.

Представители агентства заявили, что они хотят увеличить разнообразие их экипажей и готовы принять до 26 постоянных и резервных космонавтов. Они ожидают, что им поступит огромное количество заявок, потому предупреждают кандидатов, что процесс отбора будет "очень жестким".

Кампания по поиску новых астронавтов продлится с 31 марта по 28 мая 2021 года. Подать заявку можно будет через сайт ESA Careers.

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Напомним, астронавту удалось зафиксировать естественное явление, которое называется сирокко. Он это сделал на борту Международной космической станции.