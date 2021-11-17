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В приморских городах не будут продавать каноэ, чтобы не плавали ими мигранты

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В приморских городах не будут продавать каноэ, чтобы не плавали ими мигранты
Розничный продавец спортивных товаров Decathlon / Getty Images

Розничный продавец сети магазинов спортивных товаров Decathlon заявил, что больше не будет продавать каноэ в магазинах на севере Франции, чтобы предотвратить попытки мигрантов использовать их для переправы в Англию.

"Больше не будет возможности купить каноэ" в магазинах Decathlon в Кале и Гранд-Синт, возле Дюнкерка, "из-за текущего контекста", - сказал представитель сети. Об этом сообщает France24.

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"Эти предметы не использовали для их начального спортивного назначения, но их можно было использовать для пересечения Ла-Манша. В таких случаях жизнь людей оказывалась под угрозой", - утверждает представитель сети.

Каноэ и дальше будут доступны для покупки в интернете и в других магазинах сети. Другие средства безопасности на воде, такие как спасательные жилеты и термозащита, будут в дальнейшем продавать в магазинах обоих городов на берегу Ла-Манша.

Во вторник, 16 ноября, французская полиция разобрала большой лагерь мигрантов, в котором проживало около тысячи человек, надеявшихся добраться до британских берегов. Из-за миграции нелегалов по Ла-Маншу сохраняется высокая напряженность отношений между Лондоном и Парижем. В прошлый четверг рекордное количество мигрантов пересекло пролив на малых лодках – 1185 человек, по британским данным.

По данным французов, около 15,4 тыс. мигрантов пытались пересечь пролив с 1 января по 31 августа этого года, и около 3,5 тыс. из них выловили из воды и спасли, доставив к берегам Франции. Около 9,5 тыс. человек переплыли или пытались переплыть Ла-Манш в 2020 году, по сравнению с 2,3 тыс. в 2019 году и 600 в 2018 году.

Как сообщает британское МВД, с начала года более 22 тыс. мигрантов попытались пересечь Ла-Манш.

Еврокомиссия выделяет 700 тыс. евро на гуманитарные цели для помощи мигрантам, застрявшим на границе между Беларусью и Польшей.

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