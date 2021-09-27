В президента Франции Эммануэля Макрона бросили предмет, похожий на яйцо

 
Ексклюзивы
1/5
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 837
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 639
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Просмотров: 1980
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Просмотров: 936
Украина не повторит судьбу Афганистана
Украина не повторит судьбу Афганистана
Просмотров: 1143
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Просмотров: 405
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Просмотров: 4383
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2 Просмотров: 3321
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Просмотров: 225
От чего зависит второй срок Зеленского
От чего зависит второй срок Зеленского
Просмотров: 243
Фото
Все фото
4
5
4
5
5
Остров Крит всколыхнуло мощное землетрясение: фото и видео
Остров Крит всколыхнуло мощное землетрясение: фото и видео
Вулкан на Канарах взорвался с новой силой: удивительные фото
Вулкан на Канарах взорвался с новой силой: удивительные фото
Кейт Миддлтон появилась на публике в короткой юбке
Кейт Миддлтон появилась на публике в короткой юбке
В храме нашли кувшины с изумрудами
В храме нашли кувшины с изумрудами
Впервые за математическими расчетами открыли планету
Впервые за математическими расчетами открыли планету
Видео
Все видео
В президента Франции Эммануэля Макрона бросили предмет, похожий на яйцо
В президента Франции Эммануэля Макрона бросили предмет, похожий на яйцо
Оползень накрыл китайскую провинцию: есть погибшие
Оползень накрыл китайскую провинцию: есть погибшие
Партизаны атаковали объекты силовиков в Беларуси
Партизаны атаковали объекты силовиков в Беларуси
Человек впервые перелетел Ла-Манш на крыле с двигателем
Человек впервые перелетел Ла-Манш на крыле с двигателем
Мужчина в женском платье напал с топором на посетителей магазина
Мужчина в женском платье напал с топором на посетителей магазина
Интервью
1/5
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3267
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 792
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2673
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1323
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 810
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 сентября 2021
Просмотров: 486
Мої осені
А хтось неодмінно спитає, чи можу я облишити тему війни й не згадувати її у своїх текстах? А я неодмінно відповім: можу, але не цього разу. Ми ...
понедельник, 27 сентября 2021 15:12

В президента Франции Эммануэля Макрона бросили предмет, похожий на яйцо

  Комментировать
В президента Франции Эммануэля Макрона бросили предмет, похожий на яйцо
Скриншот инцидента с Макроном из Twitter / twitter.com/Bykvu

У президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита на выставку в Лион бросили предмет, похожий на яйцо.

Нападающего задержали. Об этом сообщает Lyonmag.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве мужчина забросал трамвай камнями

В июне этого года Макрона получил пощечину во время официального визита на юго-восток Франции. Тогда прокричали: "Долой макронизм".

В сентябре после митинга на металлургическом заводе в городе Велланд канадского премьера Джастина Трюдо забросали камнями. Во время выступления он назвал противников вакцинации "маргинальными элементами", которые не верят в науку. Когда шел к автобусу, возмущены канадцы начали швырять в политика гравий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В президента Франции Эммануэля Макрона бросили предмет, похожий на яйцо». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
сентября

В Киеве начали расстреливать евреев

Самое читаемое
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
4
 Просмотров: 29035
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
15
 Просмотров: 11628
Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности
Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности
 Просмотров: 7479
Как сохранить сбережения - советы Нацбанка
Как сохранить сбережения - советы Нацбанка Просмотров: 6192
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
6
 Просмотров: 5814
Мир
С украинского политзаключенного в Беларуси пытками выбивали "признание"
С украинского политзаключенного в Беларуси пытками выбивали "признание" Просмотров: 45
Швейцарцы поддержали однополые браки
Швейцарцы поддержали однополые браки Просмотров: 45
Остров Крит всколыхнуло мощное землетрясение: фото и видео
Остров Крит всколыхнуло мощное землетрясение: фото и видео
4
 Просмотров: 702
Откопали самую старинную железную дорогу
Откопали самую старинную железную дорогу Просмотров: 252
Парламента с большинством женщин не будет: Исландия пересчитала голоса
Парламента с большинством женщин не будет: Исландия пересчитала голоса Просмотров: 81
Больше всего комментируют
4
Бурба под протокол опроверг заявления, которыми ОП пытался скрыть факт измены - Бутусов о заседании ВСК по "вагнеровцам"
3
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3
Дело "вагнеровцев": Бутусова вызывает председатель ВСК
2
Закон об олигархах является элементом узурпации власти Зеленским - Рябошапка
1
В "Слуге народа" Разумкова сравнили с "печальной девочкой"
Голосов: 44
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть