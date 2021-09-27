В президента Франции Эммануэля Макрона бросили предмет, похожий на яйцо

Скриншот инцидента с Макроном из Twitter / twitter.com/Bykvu

У президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита на выставку в Лион бросили предмет, похожий на яйцо.

Нападающего задержали. Об этом сообщает Lyonmag.

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В июне этого года Макрона получил пощечину во время официального визита на юго-восток Франции. Тогда прокричали: "Долой макронизм".

В сентябре после митинга на металлургическом заводе в городе Велланд канадского премьера Джастина Трюдо забросали камнями. Во время выступления он назвал противников вакцинации "маргинальными элементами", которые не верят в науку. Когда шел к автобусу, возмущены канадцы начали швырять в политика гравий.