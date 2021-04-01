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четверг, 01 апреля 2021 02:48

В правительстве Германии заговорили о моратории на "Северный поток-2"

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В правительстве Германии заговорили о моратории на &quot;Северный поток-2&quot;
Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%.

В правительстве Германии призвали ввести мораторий на достройку российского газопровода "Северный поток-2".

С такой инициативой выступил координатор трансатлантического сотрудничества при правительстве ФРГ, депутат бундестага Петер Байер, сообщает DW.

"Этот проект-это серьезное препятствие для нового старта трансатлантических связей", - сказал он.

Также Байер посоветовал учитывать отношение США к проекту "Северный поток-2" и добавил, что американцы ждут от Германии не только изменения риторики, но и ответных действий.

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Учредителем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании-французский Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%.

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании остановить работы по строительству газопровода.

7 января в Германии учредили фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".

18 компаний уже отказались от участия в проекте либо планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

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