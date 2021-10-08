В пожаре в ночном клубе погибли 64 человека

Лампадки и цветы возле ночного клуба / Getty Images

30 октября 2015 года произошел пожар в ночном клубе в столице Румынии, Бухаресте. В его последствии, 64 человека погибли и более 147 получили ранения.

Вечером в 21:00, по местному времени, в пятницу в ночном клубе Colectiv в центре Бухареста начался бесплатный концерт. В подвале площадью 450 кв. м было больше 500 человек. Примерно в 22.30 вспыхнул отделанный деревом, пенопластом и другими легковоспламеняющимися материалами потолок и стены, музыканты прекратили выступление и призвали людей выходить, не поддаваясь панике.

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Тем не менее, сотни людей бросились к единственному узкому выходу из помещения. Запасные двери, в том числе аварийные, были закрыты. Началась давка. Запасную дверь, ведущую из зала к выходу, открыли спустя 15 мин, когда приехала первая скорая помощь. Пожарные и спасатели едва пробились к клубу через забитые припаркованными автомобилями улицы.

Согласно первоначальным данным, при пожаре погибли 27 человек. К 7 ноября число жертв возросло до 41. В течение последующих месяцев скончались еще несколько. К 22 ноября число жертв превысило 60. Из 39 доставленных в больницы, 12 скончались от отравлений и ожогов. Таким образом, число жертв достигло 64.

Последовавшие за пожаром протесты привели к отставке премьера Виктора Понты и его правительства.