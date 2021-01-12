В Екатеринбурге горел жилой дом. Фото: Москва 24

В Екатеринбурге, что в России, загорелась 9-этажка.

В пожаре погибли 8 человек. Среди них - ребенок, сообщает РИА Новости.

"90 человек эвакуированы в соседнюю гимназию, с ними сейчас работают психологи МЧС", - говорится в сообщении.

Причины пожара устанавливаются. Известно лишь, что огонь возник на втором этаже жилого дома.

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Ранее в Соборном районе города Днепра в результате пожара в частном жилом доме погибли три человека.