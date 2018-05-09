В Португалии неожиданно скончался посол России

Умер посол России в Португалии Олег Белоус

8 мая в Лиссабоне на 67 году жизни скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Португалии Олег Белоус.

"Ушел из жизни яркий дипломат, который внес большой личный вклад в создание новой европейской архитектуры. Белоус был назначен Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Португалии в январе 2013 года", - говорится в сообщении пресс-службы МИД России.

8 мая в столице Португалии Лиссабоне проходил первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2018. В первом полуфинале выступили 19 конкурсантов, 10 из которых попали в финал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российский консул заказал убийство украинского священника в Египте.

8 мая в столице Португалии Лиссабоне проходил первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2018. В первом полуфинале выступили 19 конкурсантов, 10 из которых попали в финал.