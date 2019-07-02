В порту взорвался танкер: один человек погиб

В порту взорвался итальянский танкер

В турецком порту города Измир, Турция, произошел взрыв и пожар на итальянском танкере Synzania. В результате, один человек погиб, 16 получили травмы.

Взрыв произошел во время загрузки танкера нефтесодержащими веществами, пишет Anadolu.

На борту танкера было 16 человек. По словам главы администрации порта, госпитализированы 15 итальянских моряков, один гражданин Румынии и один работник нефтяной компании.

Причина взрыва неизвестна.

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Президент Кипра Никос Анастасиадис обвинил Турцию в нарушении международного права" из-за блокирования итальянского бурового корабля, который должен был разрабатывать газовое месторождение в водах вблизи Кипра. Анкара же утверждает, что природные ресурсы принадлежат ей.