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пятница, 04 февраля 2022 11:32

Спецтема: Враг возле украинской границы

В Польшу прибыли элитные войска США
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Фото: twitter.com/mblaszczak

Первые подразделения Вооруженных сил США прибыли в Польшу на фоне наращивания агрессии России против Украины. Это военнослужащие элитного подразделения американской армии – 82-й воздушно-десантной дивизии США.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.

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Идет подготовка к приему основных сил боевой группы бригады из состава 82-й воздушно-десантной дивизии США. В Польшу уже прибыла подготовительная группа. Всего в рамках переброски прибудут 1700 солдат. Это четкий сигнал солидарности союзников в ответ на ситуацию в Украине", – написал Блащак.

Первые три самолета из США приземлились в аэропорту Жешув-Ясенка ночью, сообщили польские журналисты.

Ситуация на границе с Российской Федерацией и Беларусью относительно российских войск не изменилась. Сейчас российские войска насчитывают около 115 тыс. наземного компонента, заявил министр обороны Алексей Резников на брифинге в четверг.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что за несколько дней Россия перебросила в Беларусь около 30 тыс. военных и современное вооружение. Он назвал это самым масштабным военным развертыванием Москвы в Белоруссии со времен окончания "холодной войны".

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