В Польше задержан украинец, перевозивший 11 нелегалов

Автомобиль, в котором ехали 12 человек / Polsat News

В Польше задержан гражданин Украины, который ехал без водительских прав, и перевозил 11 нелегальных мигрантов.

Патрульные случайно остановили автомобиль Porsche в Подлясском воеводстве на границе с Белоруссией. Им руководил 24-летний гражданин Украины без водительских прав. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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Мужчина объяснил, что одолжил автомобиль. В Porsche обнаружили 11 нелегальных мигрантов из Ирака. Их передали пограничникам. Теперь они могут подать заявления на получение статуса беженца.

Украинца задержали на два месяца. Его ждет суд. Кроме обвинения в содействии и организации незаконного пересечения границы, его обвиняют в незаконном управлении автомобилем и перевозке в нем пять человек больше, чем разрешено.

Польша подготовила для отправки мигрантам на границу с Белоруссией гуманитарную помощь. Власти надеются, что Минск даст разрешение.