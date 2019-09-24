В Польше стало больше проявлений вражды в отношении украинцев - Денисова

Денисова рассказала об увеличении дискриминации прав украинцев в Польше. Фото: Politeka

В Польше за последние годы увеличилось количество случаев проявления дискриминации и вражды по отношению к украинцам.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова по итогам поездки в Варшаву и встречи с уполномоченным по гражданским правам Польши Адамом Боднаром, передает Радио Свобода.

"Выразили свою обеспокоенность растущей тенденцией ксенофобии, дискриминации и вражды на почве ненависти по национальному признаку. За четыре года количество таких случаев увеличилось с 30 до 190. Не все граждане Украины обращаются в соответствующие учреждения, когда нарушаются их права, поэтому эта цифра может быть больше ", - заявила Денисова.

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Омбудсмен отметила, что последний такой случай произошел в городе Жоры, где пятеро поляков жестоко избили украинского студента.

"Учитывая, что количество украинских граждан, находящихся на территории Польши постоянно увеличивается, буду обращаться с предложением к МИД Украины, чтобы расширить консульское представительство для усиления защиты наших граждан", - добавила она.

В Польше в городе Жоры пятеро поляков жестоко избили студента из Украины. Один из мужчин спросил парня, откуда он приехал. Когда тот сказал, что с Украиной, началось избиение.