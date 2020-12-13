В Польше состоялись масштабные антиправительственные протесты

В Варшаве люди скандировали антиправительственные лозунги и несли транспаранты с надписями в поддержку права на аборты. Фото: EPA / UPG

В Варшаве и других польских городах возобновились антиправительственные протесты из-за запрета абортов. Ну улицы вышли тысячи людей.

В Варшаве люди скандировали антиправительственные лозунги и несли транспаранты с надписями в поддержку права на аборты. Об этом сообщает DW.

Несколько раз движение демонстрантов преграждали полицейские кордоны, но протестующим удалось дойти до района Жолибож, где находится дом лидера правящей правой партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. В то же время приблизиться ближе к дому Качиньского протестующие не смогли из-за обилия полицейских в спецодежде.

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