В Польше считают серьезной ситуацию на украинско-российской границе

Польша поддерживает Украину. Фото: Укринформ

Власти Польши не исключают ни одного варианта развития ситуации на границе Украины с Россией.

Об этом глава Кабинета президента Польши Павел Шрот рассказал Польскому радио.

По его словам, президент Польши Анджей Дуда получает информацию о ситуации на украинско-российской границе – как от польских служб, так и от союзников.

"Сейчас мы не исключаем ни одного варианта. Ситуация - серьезная. Мы тесно сотрудничаем с Украиной. Перед праздниками президент (Дуда – ред.) встречался с президентом Владимиром Зеленским в формате Люблинского треугольника. В ближайшее время – это не последние контакты, сотрудничество очень интенсивное" , – отметил Шрот.

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Он подчеркнул, что президент Польши очень поддерживает Украину, когда речь идет о сохранении ее территориальной целостности, а также о демократическом устройстве.

Россия продолжает перебрасывать своих наемников на оккупированные территории Донбасса. За последние несколько недель Россия перебросила десятки тысяч регулярных войск на плацдармы поближе к Украине, после чего потребовала от Запада срочных гарантий безопасности для предотвращения использования Украины и других соседних стран в качестве базы для нападения на РФ.