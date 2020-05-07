В Польше отложат выборы президента

Выборы президента Польши не состоятся в срок из-за пандемии коронавируса. Фото: pixabay.com

Выборы президента Польши, запланированные на 10 мая, не состоятся в срок из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявили лидер правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качинский и его партнер по коалиции, лидер политического объединения "Согласие" Ярослав Говин, сообщает РАР.

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Отмечается, что такое решение было принято "из-за отказа оппозиции принять все конструктивные предложения, позволяющие провести выборы президента в этом году в установленные в конституции сроки".

В заявлении также добавили, что спикер Сейма объявит о новых президентских выборах в первый возможный срок.

Сенат Польши отклонил законопроект правящей партии "Закон и справедливость", которая предлагала провести голосование на президентских выборах исключительно по почте на фоне пандемии коронавируса.