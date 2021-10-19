В полиции рассказали подробности убийства людей в Норвегии

Убийца зарезал пять человек в Норвегии. Фото: CNN

Гражданин Дании Эспен Андерсен Бретен, который устроил в Норвегии стрельбу из лука, зарезал пятерых своих жертв. Ранее сообщалось, что они погибли от стрел.

Об этом заявил инспектор полиции Конгсберга Пер Томас Омгольт, передает NRK.

Несколько человек Бретен зарезал у них дома, других - в общественных местах. Погибшие не были связаны между собой.

Датчанин ранил из лука по крайней мере одного человека, а затем выбросил оружие. Всего потерпевших по делу более десяти.

Также инспектор полиции рассказал, что подозреваемый готовился к теракту заранее, но следствие склоняется к тому, что он совершил его из-за психических проблем.

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Сейчас Бретен находится в психиатрической больнице, где в течение нескольких месяцев должны установить его вменяемость.

13 октября в Кунгсберге (Норвегия) Эспен Андерсен Бретен начал расстреливать людей. Мужчина использовал лук и стрелы. Первое нападение совершил в супермаркете Coop Extra. Затем убийца перемещался в другие места. От его рук погибли пять человек.