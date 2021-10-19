В полиции рассказали подробности убийства людей в Норвегии

 
Ексклюзивы
1/5
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 594
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 189
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Просмотров: 7273
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1764
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 2880
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 981
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 1152
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Просмотров: 2997
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
Просмотров: 1872
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
Просмотров: 1206
Фото
Все фото
3
12
6
26
4
В пещере нашли рисунки первобытных людей
В пещере нашли рисунки первобытных людей
В Греции со скандалом зажгли огонь зимней Олимпиады-2022
В Греции со скандалом зажгли огонь зимней Олимпиады-2022
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
На Канарах месяц извергается вулкан: последние новости и фото опасной стихии
На Канарах месяц извергается вулкан: последние новости и фото опасной стихии
&quot;Рождественский поросенок&quot;: Роулинг выпустила первый детский роман после &quot;Гарри Поттера&quot;
"Рождественский поросенок": Роулинг выпустила первый детский роман после "Гарри Поттера"
Видео
Все видео
Грета Тунберг исполнила зажигательный хит
Грета Тунберг исполнила зажигательный хит
Горели здания: в российской колонии произошел масштабный бунт
Горели здания: в российской колонии произошел масштабный бунт
"Путин - х**ло" - тысячи митингующих в Армении спели украинский хит
"Путин - х**ло" - тысячи митингующих в Армении спели украинский хит
Мужчина построил дом, который вращается вокруг своей оси
Мужчина построил дом, который вращается вокруг своей оси
Космическая компания Безоса во второй раз отправила в космос туристов
Космическая компания Безоса во второй раз отправила в космос туристов
Интервью
1/5
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1359
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1485
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 639
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 1026
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1098
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 846
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
вторник, 19 октября 2021 03:13

В полиции рассказали подробности убийства людей в Норвегии

  Комментировать
В полиции рассказали подробности убийства людей в Норвегии
Убийца зарезал пять человек в Норвегии. Фото: CNN

Гражданин Дании Эспен Андерсен Бретен, который устроил в Норвегии стрельбу из лука, зарезал пятерых своих жертв. Ранее сообщалось, что они погибли от стрел.

Об этом заявил инспектор полиции Конгсберга Пер Томас Омгольт, передает NRK.

Несколько человек Бретен зарезал у них дома, других - в общественных местах. Погибшие не были связаны между собой.

Датчанин ранил из лука по крайней мере одного человека, а затем выбросил оружие. Всего потерпевших по делу более десяти.

Также инспектор полиции рассказал, что подозреваемый готовился к теракту заранее, но следствие склоняется к тому, что он совершил его из-за психических проблем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Москве 17-летний стрелял возле школы

Сейчас Бретен находится в психиатрической больнице, где в течение нескольких месяцев должны установить его вменяемость.

13 октября в Кунгсберге (Норвегия) Эспен Андерсен Бретен начал расстреливать людей. Мужчина использовал лук и стрелы. Первое нападение совершил в супермаркете Coop Extra. Затем убийца перемещался в другие места. От его рук погибли пять человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В полиции рассказали подробности убийства людей в Норвегии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Тигипко вышел на публику с новой женой
Тигипко вышел на публику с новой женой
15
 Просмотров: 22394
&quot;Пошел на х** в Москву&quot; - ведущего телеканала Мураева обматерили в Первомайске
"Пошел на х** в Москву" - ведущего телеканала Мураева обматерили в Первомайске
 1 Просмотров: 11277
Цибульская в бикини показала, как совмещает работу и отдых в Турции
Цибульская в бикини показала, как совмещает работу и отдых в Турции
5
 Просмотров: 11135
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
9
 4 Просмотров: 9189
Гороскоп на 18-24 октября: кто влюбится и разбогатеет
Гороскоп на 18-24 октября: кто влюбится и разбогатеет
 Просмотров: 7884
Мир
Желающим строиться раздают землю просто так
Желающим строиться раздают землю просто так Просмотров: 9
В пещере нашли рисунки первобытных людей
В пещере нашли рисунки первобытных людей
3
 Просмотров: 63
Украину удалят из списка безопасных для ЕС государств
Украину удалят из списка безопасных для ЕС государств Просмотров: 963
Украина может рассчитывать на очередной транш кредита на $700 млн - МВФ
Украина может рассчитывать на очередной транш кредита на $700 млн - МВФ Просмотров: 54
Двое дрались, третья снимала: на борту самолета в Краков отличились украинцы
Двое дрались, третья снимала: на борту самолета в Краков отличились украинцы Просмотров: 1008
Больше всего комментируют
6
Форум жены Зеленского стоил 3 млн грн - как годовое питание школы
4
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
4
"Сюжет не слишком" - Зеленский прокомментировал расследование журналистов о своих офшорах
3
"Педофил и наркоман" - "слуга" Дмитрук обозвал покойного Ройтбурда
2
"Где реакция"? - к Венедиктовой и Монастырскому обратились из-за Кивы с автоматом
Голосов: 240
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть