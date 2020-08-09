В поле! На перевоспитание - Лукашенко -про "такую и сякую" молодежь

Лукашенко в очередной раз высказался о молодежи. Фото: Reuters

Сегодня, в воскресенье, 9 августа после голосования, общаясь с журналистами, Александр Лукашенко в очередной раз высказался о молодежи.

Президент убежден, что в стране разная молодежь - "есть и такая, и сякая". Об этом сообщает TUT.BY.

"Молодежь, как я говорил, разная. И знаете, если уж о молодежи ... Вот я вчера приехал в поле, и там работают комбайнеры. Комбайнеры - это профессора сельского хозяйства, а рядом с ними или дочь, 17-18-19 лет, или жена, молодой экипаж и прочее, и прочее. или просто молодые ребята работают. Ну такие, как пивко, как я сказал, потягивают здесь в Минске. Знаете, мне как-то больно стало за этих ребят. Эти молодые ребята, им 25 -30 лет, посмотреть на их руки, заскорузлые такие, под ногтями вся чернота. Я вспомнил, как когда-то работал в сельском хозяйстве. Они сегодня нам хлеб убирают! А мы здесь разглагольствуя о какой демократии, о том, что Мороз какую задержали еще чего-то. Туда - в поле! На перевоспитание ", - заявил он.

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После данных слов Лукашенко в его окружении раздались аплодисменты.

На избирательном участке в Беларуси, где голосовал сегодня на выборах президента действующий глава государства Александр Лукашенко журналист спросил его об уверенности в победе. Также прозвучал вопрос, планирует ли он баллотироваться в дальнейшем на пост президента.