В поле! На перевоспитание - Лукашенко -про "такую и сякую" молодежь

 
Ексклюзивы
1/5
Строители отмечают профессиональный праздник: сколько зарабатывают специалисты в Украине и за рубежом
Строители отмечают профессиональный праздник: сколько зарабатывают специалисты в Украине и за рубежом
Просмотров: 1062
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 963
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 333
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2142
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1242
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18702
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3717
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6921
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 990
Фото
Все фото
6
3
5
6
12
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Россиянам с СМС предлагают вознаграждение $10 млн за информацию о выборах в США
Россиянам с СМС предлагают вознаграждение $10 млн за информацию о выборах в США
Взрыв в Бейруте спровоцировал антиправительственные протесты. Есть раненые
Взрыв в Бейруте спровоцировал антиправительственные протесты. Есть раненые
Слона едва не сбил поезд
Слона едва не сбил поезд
В Польше за подделку сигарет задержали украинцев
В Польше за подделку сигарет задержали украинцев
Видео
Все видео
В Минске огородили здание в центре столицы
В Минске огородили здание в центре столицы
Выборы в Беларуси: силовики задержали велосипедистов
Выборы в Беларуси: силовики задержали велосипедистов
Белорус включил на концерте песню Цоя и попал за решетку
Белорус включил на концерте песню Цоя и попал за решетку
Конкурент SpaceX: украинец создал мощную космическую компанию
Конкурент SpaceX: украинец создал мощную космическую компанию
Как после взрыва ядерной бомбы: показали Бейрут с высоты птичьего полета
Как после взрыва ядерной бомбы: показали Бейрут с высоты птичьего полета
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 972
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 333
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1593
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 711
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2142
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
07 августа 2020
Просмотров: 396
Майбутнє, яке повторюється
"Людина – це тварина, яка думає про майбутнє", – говорить гарвардський психолог Деніел Ґілберт у книжці Stumbling on Happiness. На ...
воскресенье, 09 августа 2020 14:57

В поле! На перевоспитание - Лукашенко -про "такую и сякую" молодежь

  Комментировать
В поле! На перевоспитание - Лукашенко -про &quot;такую и сякую&quot; молодежь
Лукашенко в очередной раз высказался о молодежи. Фото: Reuters

Сегодня, в воскресенье, 9 августа после голосования, общаясь с журналистами, Александр Лукашенко в очередной раз высказался о молодежи.

Президент убежден, что в стране разная молодежь - "есть и такая, и сякая". Об этом сообщает TUT.BY.

"Молодежь, как я говорил, разная. И знаете, если уж о молодежи ... Вот я вчера приехал в поле, и там работают комбайнеры. Комбайнеры - это профессора сельского хозяйства, а рядом с ними или дочь, 17-18-19 лет, или жена, молодой экипаж и прочее, и прочее. или просто молодые ребята работают. Ну такие, как пивко, как я сказал, потягивают здесь в Минске. Знаете, мне как-то больно стало за этих ребят. Эти молодые ребята, им 25 -30 лет, посмотреть на их руки, заскорузлые такие, под ногтями вся чернота. Я вспомнил, как когда-то работал в сельском хозяйстве. Они сегодня нам хлеб убирают! А мы здесь разглагольствуя о какой демократии, о том, что Мороз какую задержали еще чего-то. Туда - в поле! На перевоспитание ", - заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы в Беларуси: люди сообщают о проблемах с интернетом

После данных слов Лукашенко в его окружении раздались аплодисменты.

На избирательном участке в Беларуси, где голосовал сегодня на выборах президента действующий глава государства Александр Лукашенко журналист спросил его об уверенности в победе. Также прозвучал вопрос, планирует ли он баллотироваться в дальнейшем на пост президента.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В поле! На перевоспитание - Лукашенко -про "такую и сякую" молодежь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
августа

Члены культа убили пять человек

Самое читаемое
Фотограф Давид Дубницкий: &quot;я визуализирую мечты и фантазии людей&quot;
Фотограф Давид Дубницкий: "я визуализирую мечты и фантазии людей"
33
 Просмотров: 79956
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
16
 1 Просмотров: 18333
ЕС закрыл границы: кто не сможет поехать в Европу
ЕС закрыл границы: кто не сможет поехать в Европу Просмотров: 18027
Что делает Луческу с &quot;Динамо&quot;
Что делает Луческу с "Динамо"
 1 Просмотров: 14175
Банда грабителей до утра считали украденные деньги
Банда грабителей до утра считали украденные деньги
 Просмотров: 8685
Мир
СМИ нашли вероятное местонахождение короля Испании
СМИ нашли вероятное местонахождение короля Испании Просмотров: 81
Пандемия: в отдельных частях Парижа внедрили обязательное ношение маски
Пандемия: в отдельных частях Парижа внедрили обязательное ношение маски Просмотров: 27
В Минске задержали и положили на пол журналистов оппозиционного российского телеканала
В Минске задержали и положили на пол журналистов оппозиционного российского телеканала Просмотров: 189
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
6
 Просмотров: 513
Им наплевать: появилась реакция Лукашенко на неявку прокуроров Украины и России
Им наплевать: появилась реакция Лукашенко на неявку прокуроров Украины и России Просмотров: 360
Больше всего комментируют
69
Шмыгаль сообщил, при каких условиях в Крым будут поставлять воду
3
Крымчане с российским паспортом не могут получить шенгенскую визу
2
Таможенники уничтожили в Одессе 2 тысячи футбольных мячей
1
"Украина рискует попасть в историческую ловушку" - философ
1
"Можем превратиться в закрытое общество" - философ о важности оппозиции в политике
Голосов: 683
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua