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суббота, 03 апреля 2021 08:20

В первый день было продано около 300 тыс. іPad

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В первый день было продано около 300 тыс. іPad
Презентация первого iPad главой Apple Стивом Джобсом / Wikipedia

3 апреля 2010-го в Нью-Йорке начались продажи первого интернет-планшета iPad от компании Apple. По словам главы компании Стива Джобса в первый день было продано около 300 тыс. устройств, скачали 250 тыс. книг и 1 млн программ.

История планшетов от Apple роз началась еще в 1979-м, когда стартовала разработка устройства Apple Graphics Tablet, предназначенного для ввода трехмерной информации в компьютер с помощью стилуса.

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В мир мобильных устройств Apple вернулся в 2007-м, выпустив iPhone - мобильный телефон с камерой и сенсорным экраном на базе программного обеспечения Apple. Оснащен лучшим в то время браузером для телефонов, iPhone стал популярен как устройство для интернета, и потребность устройства с большим экраном была делом времени.

іРad был анонсирован 27 января 2010-го, а 3 апреля первые поступили в продажу. С 30 апреля в продажу поступили планшеты с возможностью подключения к 3G сетей. По утверждению Apple, до 3 мая продали 1 млн планшетных до 31 мая - 2 млн, а к 22 июня - 3 млн.

2 марта 2011-го был представлен iPad 2, 7 марта 2012 года - iPad 3, 12 сентября 2012-го - iPad 4. В октябре 2020-го презентовали крайней iPad Air 4-го поколения. По состоянию на сентябрь 2020-му Apple продала более 500 млн iPad. Пик продаж пришелся на 2013-й. Это самый популярный планшетный компьютер по продажам во II квартале 2020-го.

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Дата
03
апреля

В первый день было продано около 300 тыс. іPad

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