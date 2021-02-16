В перерывах между конкурсами красоты похищала людей: участницы "Мисс Мексика" грозит до 50 лет тюрьмы

Фото: dailymail

"Мисс Мексика" 25-летняя Лаура Мохика Ромеро может сесть в тюрьму на 50 лет за похищение и торговлю людьми.

Подробностями поделилось издание Daily Mail.

Вместе с Ромеро арестовали еще 2 женщины и 5 мужчин, которые входили в банду.

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Девушка завоевала титул "Мисс Оахака" 2018 года. Ромеро участвовала в национальном конкурсе красоты "Мисс Мексика" 2019 года, а 2020-го представляла Мексику на международном конкурсе International Queen of Coffee.

На конкурсах красоты, она называла себя "Что-то большее, чем просто красивое лицо" и своими приоритетами считала борьбу с насилием, направленным против женщин. Ромеро помогала благотворительным фондам, которые собирают средства для борьбы с раком груди и лейкемией.

Бывшая голландская гимнастка 35-летняя Верона ван де Лер была вице-чемпионкой мира в начале 2000-х, но получила серьезную травму и завершила карьеру. После чего пошла в порно.