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воскресенье, 01 сентября 2019 16:59

В Пентагоне создают программу для борьбы с фейками

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В Пентагоне создают программу для борьбы с фейками
Программа будет мониторить новости и сообщений. Фото: censor.net

По заказу Агентства передовых исследовательских проектов Минобороны США создадут программное обеспечение для противодействия фейкам в СМИ и социальных сетях.

Программа получила название "Семафор", от выражения Semantic Forensics - семантическая экспертиза. Она будет проявлять ложную информацию среди 500 тыс. Сообщений, фотографий, видео- и звуковых материалов в социальных сетях, сообщает Bloomberg.

"То, что социальными медиа злоупотребляют и используют их для влияния на выборы, является фактором риска. Действительно интересно, что Агентство передовых исследовательских проектов Минобороны США пытается создать системы сдерживания, желаю им удачи. Однако без законодательного сопровождения это будет далеко от совершенства", - сказал специалист по коммуникациям, доцент Университета Сиракуз Дженнифер Грайгил.

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Увеличив количество алгоритмов проверок, в агентстве надеются выявлять специально созданные фальшивые новости до того, как они станут вирусными. Алгоритмы будут включать способность сканировать и оценивать 250 тыс. новостных статей и 250 тыс. сообщений в соцсетях, в которых вместе будут содержаться 5 тыс. фейков.

"Сложный набор детекторов семантических противоречий существенно увеличит нагрузку на фальсификаторов в медиа. Они вынуждены будут выверять каждую семантическую деталь, в то время, как борцам с ними надо будет только найти одно или несколько противоречий", - говорится в основополагающем документе агентства.

На разработку и внедрение системы запланировано четыре года.

Генеральный продюсер NewsOne Василий Голованов дал показания СБУ в деле подготовки телемоста с запрещенным в Украине российским телеканалом "Россия 1".

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