В пассажирском поезде обстреляли правоохранителей

В США в поезде застрелили спецагента. Фото: Arizona Daily Star

В Тусоне, штат Аризона, во время плановой проверки поезда обстреляли полицейских. Погиб агент Управления по борьбе с наркотиками США.

Еще двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, один из них госпитализирован в критическом состоянии, сообщает NBC News.

Стрельба произошла в пассажирском поезде. Офицеры проверяли наличие у пассажиров нелегальных денег, оружия и наркотиков.

Правоохранители задерживали одного из пассажиров на втором этаже вагона, когда другой мужчина открыл огонь.

"Подозреваемый забаррикадировался в туалете, расположенном на нижнем этаже", - рассказали в полиции. Позже стрелка нашли мертвым. Другого подозреваемого задержали.

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В момент стрельбы в вагоне находилось около десяти пассажиров, никто из них не пострадал. Всего с поезда на станцию ​​эвакуировали 137 пассажиров и 11 членов экипажа.

В американском штате Флорида, в округе Волусия 14-летняя девочка и 12-летний мальчик обстреляли полицейских. На такой поступок детей натолкнула компьютерная игра Grand Theft Auto.