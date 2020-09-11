В парламенте позволили обнажать плечи

Заседание в Совете кантонов Швейцарии / Wikimedia

Теперь женщины смогут ходить в здании швейцарского парламента в одежде с открытыми плечами. Совет кантонов смягчил требования к женской одежды.

Спикер Совета кантонов Ганс Штекли объявил, что ношение в здании парламента одежды, которая не прикрывает плеч, отныне разрешено. И добавил, что считал давно это предписание устаревшим. Об этом пишет польская Rzeczpospolita.

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До сих пор женщины в швейцарском парламенте могли ходить в одежде с рукавами по локоть. Кодекс касался не только депутатов, но и гостей Совета кантонов. Например, журналисток.

"Женщины в Совете кантонов должны носить одежду, соответствующею их статусу. Предписания относительно мужской одежды остаются теми же - все мужчины в зале заседаний должны носить рубашки, костюмы, галстуки или бабочки. Журналисты могут приходить без галстуков", - говорится в решении парламента.

Кодекс приняли в 2016 году. Он заменил неофициальные требования относительно приличия одежды для мужчин и женщин в здании Совета кантонов.