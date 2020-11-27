В парламенте бросались свиными кишками

Столкновения в тайском парламенте / Reuters

Оппозиционные депутаты бросали свиными кишками у премьера Тайваня в знак протеста.

В парламенте также произошла драка между депутатами. Причиной стали различные взгляды на ослабление ограничений ввоза свинины в страну. Об этом пишет Rzeczpospolita.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тайвань всколыхнуло "землетрясение века"

В августе президент Китайской республики Тайвань Цай Инь-вэнь объявил, что с 1 января 2021-го позволяет ввоз свинины из США, которую кормили рактопамином. Это кормовая добавка для набора веса, запрещена в некоторых странах. Против решения выступила главная оппозиционная партия "Гоминьдан", представители которой заявили, что безопасность пищевых продуктов - превыше всего.

С начала парламентской сессии в сентябре депутаты "Гоминьдана" протестовали против решения о разрешении на ввоз свинины, заблокировав трибуну во время выступлений премьера Су Цзэн-Чаня. Не давали ему возможности отчитываться и отвечать на вопросы.

На этот раз депутаты правящей Демократической прогрессивной партии хотели убедиться, что глава правительства сможет выступить. Когда премьер направлялся к трибуне, правящие депутаты создали вокруг него границу безопасности. А представители оппозиции начали драку и бросаться свиными кишками. Су покинул трибуну, а когда вернулся, то его выступление снова сорвали депутаты "Гоминьдана".