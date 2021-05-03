В парламенте Армении пройдет голосование за нового премьер-министра

Национальное собрание Армении в понедельник на специальном заседании рассмотрит вопрос избрания нового премьер-министра. Фото: Reuters

Национальное собрание (парламент) Армении в понедельник на специальном заседании рассмотрит вопрос избрания нового премьер-министра. Как ранее заявил и.о. главы армянской кабмина Никол Пашинян, депутаты, учитывая политическую договоренность, не станут выбирать нового председателя правительства для проведения в стране досрочных парламентских выборов, передает УНН.

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"Фракция" Мой шаг "по регламенту Национального собрания выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Этот процесс необходим для роспуска парламента с целью проведения досрочных парламентских выборов в июне", - говорилось ранее в заявлении политического блока Пашиняна.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что подает в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Они запланированы на 20 июня.