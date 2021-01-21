В Париже жестоко избили подростка из Украины

В Париже около десятка человек напали на подростка. Фото: actu.fr

В одном из центральных районов столицы Франции избили 14-летнего подростка из Украины.

Нападение произошло, когда несколько детей возвращались с занятий с местного колледжа. Об этом сообщает actu.fr.

По словам матери пострадавшего, на ребят напали около десятка человек в масках с битами и арматурой. Все жертвы нападения, кроме ее сына, успели убежать от злоумышленников.

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Когда правоохранители прибыли на место преступления, то увидели, что несовершеннолетний потерпевший сильно ранен - ​​у парня пробит череп и вероятно повреждены глаза.

Сейчас состояние мальчика расценивается как крайне тяжелое. Медики не дают точных прогнозов.

Мать подростка призывает полицию найти преступников. Она также обратилась к украинской диаспоре Парижа с просьбой о помощи в розыске преступников.

В Днепре двое мужчин проникли в кафе и избили его владельца, потому что он не закрыл заведение, несмотря на локдаун. На место происшествия очевидцы вызвали полицию.