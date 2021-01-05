В Париже судят военного преступника

Роджер Лумбали / CNN

Франция арестовала и начала суд против лидера повстанцев Демократической Республики Конго Роджера Лумбали.

Его обвиняются в соучастии в преступлениях против человечности во время гражданской войны в ДР Конго 1998-2002 годах. Об этом пишет ВВС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Конго обнаружили неизвестную науке болезнь

Лумбали арестовала в субботу, а расследование началось уже в понедельник. Его обвинили в преступлениях против этнических групп нанди и тва в северо-восточном регионе страны.

2003-го ООН обвинили партию Лумбали "Конголезское объединения за национальную демократию" в нарушении прав человека.

Лумбали - 62 года. Он бывший лидер повстанцев, которого поддерживала Уганда во время гражданской войны в ДР Конго 1998-2002 годах. Его арестовали в Париже и подозревают в массовых убийствах, пытках и каннибализме.

В войне на территории Конго участвовало более 20 военных групп и 9 государств. В результате войны и сопутствующих событий погибли 5,4 млн человек. Преимущественно от болезней и голода, что делает эту войну одной из самых кровопролитных в мировой истории и самым смертоносным конфликтом со времен Второй мировой войны.