В Париже произошла стрельба: пострадавшие в критическом состоянии

Неизвестные обстреляли автомобиль. Фото: AFP

В столице Франции Париже утром произошла стрельба.

Происшествие случилось на одной из главных парижских улиц - авеню Георга V. Два человека получили ранения, сообщает "Паризьен".

Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Бригада по уголовным делам столичной полиции ведет расследование.

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Неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились водитель и пассажир. До прибытия сотрудников полиции пострадавшие были без сознания. На месте им оказали первую медицинскую помощь, затем обоих доставили в госпиталь Питье-Сальпетриер и Перси. Их состояние оценивается как критическое.

Нападавшие скрылись с места преступления до прибытия полиции. Их объявили в розыск. На месте инцидента находится прокурор Парижа.

В Париже на набережной Луары человек с ножом и железным прутом напал на прохожих. Пострадали 7 человек. Сначала преступник ранил 3 человек возле кинотеатра.