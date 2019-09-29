В Париже проходит прощание с експрезидентом Франции Жаком Шираком

Фото: twitter.com/robin_prudent

В Париже сегодня проходит народная церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.

Гроб с телом Жака Ширака, накрытый французским триколором, выставили во дворе Дома Инвалидов, у собора Святого Людовика, сообщает RFi.

Церемония прощания началась в 14 часов по местному времени. Впрочем, за несколько часов до ее начала выстроилась внушительная очередь.

Семья Ширака выразила пожелание провести народное прощание. Для всех, кто придет в Дом Инвалидов, семья экс-президента приготовила брошюры с его высказываниями.

Около пяти тысяч человек уже оставили записи в книгах соболезнований в Елисейском дворце. В этих же книгах записи смогут оставить те, кто пришел на церемонию прощания в Дом Инвалидов.

#CHIRAC Le cortège arrive aux Invalides, sous les applaudissements de la foule. pic.twitter.com/dimwiOhLRz — Robin Prudent (@robin_prudent) 29 сентября 2019 г.

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Утром 30 сентября Шираку отдадут воинские почести в почетном дворе Дома Инвалидов в присутствии нынешнего президента Эммануэля Макрона.

Позже в понедельник церемония прощания пройдет в парижской церкви Сен-Сюльпис. На ней будут присутствовать около тридцати глав государств и правительств.

На 87-м году жизни скончался бывший президент Франции Жак Ширак. 1995 Жак Ширак победил на президентских выборах. Он занимал руководящую должность в течение двух сроков и оставил ее в 2007 году. До этого дважды занимал пост премьер-министра Франции и был мэром Парижа. 2011-го его признали виновным по обвинению в коррупции.