 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 2844
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2394
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 828
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 6741
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9495
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2403
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 549
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3276
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3672
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1539
Фото
Все фото
9
5
5
12
4
В Париже проходит прощание с експрезидентом Франции Жаком Шираком
В Париже проходит прощание с експрезидентом Франции Жаком Шираком
Гости приходят неожиданно и на целый день - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Иране
Гости приходят неожиданно и на целый день - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Иране
Труднее всего найти работу, пока живешь нелегально - украинский бизнесмен рассказал, как устроился в США
Труднее всего найти работу, пока живешь нелегально - украинский бизнесмен рассказал, как устроился в США
&quot;Излучает позитив и прямолинейность&quot;: немецкие депутаты и активисты встретились с Сенцовым
"Излучает позитив и прямолинейность": немецкие депутаты и активисты встретились с Сенцовым
Дмитрий Комаров посетил поселение, спрятанное от цивилизованного мира
Дмитрий Комаров посетил поселение, спрятанное от цивилизованного мира
Видео
Все видео
Гневную речь Греты Тунберг в ООН превратили в шведский Death Metal
Гневную речь Греты Тунберг в ООН превратили в шведский Death Metal
Во Франции произошел крупный пожар на химзаводе
Во Франции произошел крупный пожар на химзаводе
Больной ребенок или мировой герой? Кто такая Грета Тунберг и почему ее речь на саммите ООН обсуждает вся планета
Больной ребенок или мировой герой? Кто такая Грета Тунберг и почему ее речь на саммите ООН обсуждает вся планета
Дрессированная россиянами белуха-шпионка стала звездой Youtube
Дрессированная россиянами белуха-шпионка стала звездой Youtube
Дроны атаковали завод
Дроны атаковали завод
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 450
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 585
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 315
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5994
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5472
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
28 сентября 2019
Просмотров: 432
Проявити сміливість
– Нарешті і в нас прості люди зможуть свою правду довести, – на музейній виставці зустрічаю знайомого – Андрія Богдановича. За ...
воскресенье, 29 сентября 2019 17:37

В Париже проходит прощание с експрезидентом Франции Жаком Шираком
9

  Комментировать
Во Франции прощаются с експрезидентом Жаком Шираком
Фото: twitter.com/robin_prudent
Во Франции прощаются с експрезидентом Жаком Шираком
Во Франции прощаются с експрезидентом Жаком Шираком
Во Франции прощаются с експрезидентом Жаком Шираком
Во Франции прощаются с експрезидентом Жаком Шираком

В Париже сегодня проходит народная церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.

Гроб с телом Жака Ширака, накрытый французским триколором, выставили во дворе Дома Инвалидов, у собора Святого Людовика, сообщает RFi.

Церемония прощания началась в 14 часов по местному времени. Впрочем, за несколько часов до ее начала выстроилась внушительная очередь.

Семья Ширака выразила пожелание провести народное прощание. Для всех, кто придет в Дом Инвалидов, семья экс-президента приготовила брошюры с его высказываниями.

Около пяти тысяч человек уже оставили записи в книгах соболезнований в Елисейском дворце. В этих же книгах записи смогут оставить те, кто пришел на церемонию прощания в Дом Инвалидов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер экс-президент Крыма

Утром 30 сентября Шираку отдадут воинские почести в почетном дворе Дома Инвалидов в присутствии нынешнего президента Эммануэля Макрона.

Позже в понедельник церемония прощания пройдет в парижской церкви Сен-Сюльпис. На ней будут присутствовать около тридцати глав государств и правительств.

На 87-м году жизни скончался бывший президент Франции Жак Ширак.

1995 Жак Ширак победил на президентских выборах. Он занимал руководящую должность в течение двух сроков и оставил ее в 2007 году. До этого дважды занимал пост премьер-министра Франции и был мэром Парижа.

2011-го его признали виновным по обвинению в коррупции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Париже проходит прощание с експрезидентом Франции Жаком Шираком». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
сентября

В опасности каждый: человек с бешенством боится пить воду

"Сделали такую ступеньку ниже - и косили из оружия" - сегодня День памяти жертв Бабыного Яру

Глухой мужчина победил в шоу "Танцы со звездами"

Леху Валенсе - 75: президент-электрик, лауреат Нобелевской премии мира и гомофоб

Самое читаемое
Фотограф-невидимка Жан-Франсуа Жонвиль: женщины, которые думают, что за ними никто не подглядывает
Фотограф-невидимка Жан-Франсуа Жонвиль: женщины, которые думают, что за ними никто не подглядывает
25
 2 Просмотров: 220744
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
9
 Просмотров: 16947
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
9
 Просмотров: 15733
Протянуло более 100 м: 17-летний парень погиб в аварии
Протянуло более 100 м: 17-летний парень погиб в аварии
3
 Просмотров: 10251
В оккупированый Крым восстановят пассажирские перевозки - министр
В оккупированый Крым восстановят пассажирские перевозки - министр 1 Просмотров: 8730
Мир
Продадут 25 автомобилей, изъятых у сына правителя Экваториальной Гвинеи
Продадут 25 автомобилей, изъятых у сына правителя Экваториальной Гвинеи Просмотров: 117
В России считают, что Зеленский не обнародует стенограмму разговора с Путиным
В России считают, что Зеленский не обнародует стенограмму разговора с Путиным Просмотров: 1107
Главарь боевиков на Донбассе стал мэром российского города
Главарь боевиков на Донбассе стал мэром российского города Просмотров: 387
Премьер Британии Джонсон возразил, что злоупотреблял властью на посту мэра
Премьер Британии Джонсон возразил, что злоупотреблял властью на посту мэра Просмотров: 189
В Словакии запретили полеты советских истребителей МиГ-29
В Словакии запретили полеты советских истребителей МиГ-29 Просмотров: 234
Больше всего комментируют
5
"Зеленский не понимает, куда должен вести страну" - правозащитник
4
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
3
НСЖУ призвала Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
2
Фотограф-невидимка Жан-Франсуа Жонвиль: женщины, которые думают, что за ними никто не подглядывает
2
"Путь к прорыву": в Польше отреагировали на решение Украины о эксгумации
Голосов: 536
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua