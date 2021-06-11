В Пакистане полиция арестовала учителя за роскошные волосы

Молодой пакистанец имел настолько роскошные волосы, что не устояли даже полицейские. Они бросили его за решетку.

28-летний учитель Абузар Мадху очень отличается от толпы – у парня просто невероятно шикарные волосы. Но иногда красота требует жертв – особенно, если вы живете в Пакистане, пишет Канал 24.

Оказывается, что в этой стране не принято иметь достаточно длинные волосы. Незнакомцы могут избегать таких людей, а полиция часто обращает на это внимание. Так случилось и с Абузаром.

Абузар объяснил полицейским, что не нарушал никакой закон. И вообще – он работает учителем. Однако его не послушали и все равно завезли в участок: там парня тщательно обыскали и оставили ночевать за решеткой.

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По мнению полицейских, Абузар может негативно влиять на молодежь из-за своего внешнего вида, поэтому одна ночь за решеткой – замечательное дисциплинарное решение.

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