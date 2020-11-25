В овраге дождь смыл три четверти растительности

Остров Гваделупа / Wikipedia

26 ноября 1970-го поздно утром на французский карибский остров Гваделупа выпал один из крупнейших в истории ливней. Выпало около 38 мм осадков за минуту.

Краткая ливень прошел полосой около 20 км в длину и 10 км в ширину. Ученые ставят под сомнение данные о количестве осадков и не считают ее самым сильным ливнем.

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Площадь дождя была настолько малой, что практически нет сообщений о происшествии. Зафиксировали одну жертву - тело крестьянина нашли смытым в ручье за несколько километров от дома. А также в одном овраге смыло три четверти растительности.

Официально больше всего осадков выпало 15-16 марта 1952 года на остров Реюньон в Индийском океане, где во время ливня, который длилась почти сутки, выпало 1,84 м осадков.