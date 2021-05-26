В ООН засудили посадку літака Ryanair

Шесть членов СБ ООН осудили посадку самолета. Фото: ua.news

Шесть действующих членов Совета Безопасности ООН, в совместном заявлении осудили посадку самолета ирландской авиакомпании Ryanair.

Инцидент назвали посягательством на европейскую безопасность, сообщает ТАСС.

Так, совместное заявление сделали Великобритания, Ирландия, Норвегия, США, Франция и Эстония. Страны потребовали немедленного освобождения задержанного белорусского журналиста Романа Протасевича.

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Члены Совета Безопасности ООН также заявили, что намерены добиться обязательного привлечения Минска к ответственности.

"Мы резко осуждаем вынужденную посадку самолета Ryanair 23 мая 2021 года. Такие действия представляют собой откровенную атаку на международную безопасность гражданского авиасообщения и на европейскую безопасность", - говорится в заявлении.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который приказал похитить лайнер Ryanair и захватить оппозиционного журналиста Романа Протасевича, назвал его "террористом".