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среда, 17 июля 2019 10:51

В ООН рассказали сколько женщин в мире страдают от насилия

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В ООН рассказали сколько женщин в мире страдают от насилия
Каждая третья женщина страдает от насилия, - Антониу Гутерреш

Женщины и девушки по-прежнему сталкиваются с дискриминацией и нарушением своих прав по всему миру. Каждая третья женщина страдает от насилия. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"В некоторых регионах мира, охваченных вооруженными конфликтами, этот показатель еще выше. 650 миллионов женщин выдали замуж детьми, ежедневно 500 женщин умирают из-за осложнений, связанных с беременностью и родами. Мы видим, как по всему миру происходит наступление на права женщин, в том числе - их репродуктивные права", - указал Гутерреш.

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Глава ООН подчеркнул, что обеспечение сексуальных и репродуктивных прав женщин - важнейший инструмент в решении демографических проблем, которые могут стать препятствием на пути социального и экономического развития.

В нищете живут 1,3 млрд людей во всем мире. Из них 663 млн - несовершеннолетние. Самая плохая ситуация в странах Африки ниже Сахары и в Южной Азии.

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