В океане нашли огромный кокон

Вблизи Норвегии в Северном Ледовитом океане дайверы нашли огромный кокон.

Предполагают, он принадлежит гигантскому кальмару, сообщает "Hromadske"

Зафиксировать его - большая редкость, ведь существует это яйцо лишь несколько дней. Затем почти 50 тыс. икринок рассеиваются в океане.

Поблизу Норвегії дайвери знайшли величезний кокон. Припускають, він належить гігантському кальмару. Зафіксувати його — велика рідкість, адже існує це яйце лише декілька днів. Потім майже 50 тисяч ікринок розсіюються в океані pic.twitter.com/Lj9kOWLAuZ — hromadske (@HromadskeUA) October 20, 2019

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