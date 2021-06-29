В океане дрейфовала "лодка-призрак" с 20 мертвецами на борту

Недалеко от Британских островов нашли лодку с телами 20 человек на борту. Фото: m.pg21.ru

Вблизи Британских островов Теркс и Кайкос в Вест-Индии нашли лодку, на борту которой находились 20 тел людей. Среди них были и дети.

Об этом сообщило издание Associated Press.

Лодку заметили местные рыбаки. Они вызвали полицию. На борту обнаружили 20 тел, включая двух детей.

По словам правоохранителей, судно прибыло из-за пределов Карибского бассейна. Пока неизвестно, что именно могло привести к гибели людей. Версию о насильственной смерти не рассматривают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кит чуть не убил двух рыбаков

Сейчас следователи пытаются установить, что случилось на борту лодки. Личности погибших также устанавливаются.

У берегов Норвегии обнаружили тело 15-месячного курда-беженца из Ирана, по имени Артин, который утонул в октябре в Ла-Манше вместе с четырьмя членами своей семьи. Они пытались добраться на лодке из Франции в Великобританию. 27 октября 2020 года утонула лодка с Артином и его семьей. Они были родом из города Сардашт на западе Ирана, недалеко от границы с Ираком.