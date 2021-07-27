В одном из страшнейших землетрясений погибли более 250 тыс человек

 
Ексклюзивы
1/5
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
Просмотров: 2376
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
1 Просмотров: 450
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
1 Просмотров: 396
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 1017
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 2916
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 387
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
Просмотров: 576
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
42 Просмотров: 1260
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Просмотров: 1638
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Просмотров: 4725
Фото
Все фото
10
7
3
6
5
Премьер обещает каждому личного офицера, Китай уходит под воду, пепел накрывает США: подборка фото за вторник
Премьер обещает каждому личного офицера, Китай уходит под воду, пепел накрывает США: подборка фото за вторник
Мужчина случайно нашел сапфир весом 510 кг
Мужчина случайно нашел сапфир весом 510 кг
Женщине ампутировали ноги и руки после того, как она заболела Covid-19: почему так произошло
Женщине ампутировали ноги и руки после того, как она заболела Covid-19: почему так произошло
В США горит все западное побережье: огонь полностью уничтожил дома и автомобили
В США горит все западное побережье: огонь полностью уничтожил дома и автомобили
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
Видео
Все видео
Взрыв на химическом заводе: сообщили число пострадавших и пропавших без вести
Взрыв на химическом заводе: сообщили число пострадавших и пропавших без вести
На химическом заводе произошел мощный взрыв: есть пострадавшие
На химическом заводе произошел мощный взрыв: есть пострадавшие
Мощный град разбил сотни автомобилей
Мощный град разбил сотни автомобилей
Соревнования на Олимпиаде отменили из-за мощного тайфуна
Соревнования на Олимпиаде отменили из-за мощного тайфуна
Опубликовали страшное видео, как камнепад убивает девять человек
Опубликовали страшное видео, как камнепад убивает девять человек
Интервью
1/5
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1188
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1044
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 396
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 846
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1332
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
26 июля 2021
4 Просмотров: 1161
Погано тебе розумію
– Твоя страна – Украина. Но родной язык – русский. Никогда не бойся про это говорить, – каже чоловік 6-річному сину на ...
среда, 28 июля 2021 07:20

В одном из страшнейших землетрясений погибли более 250 тыс человек

  Комментировать
В одном из страшнейших землетрясений погибли более 250 тыс человек
Последствия Таншаньского землетрясения / Getty Images

28 июля 1976 года, 45 лет назад, в 3:42 утра землетрясение силой 8,2 балла по шкале Рихтера разрушило китайский промышленный город Таншань с населением около миллиона человек.

Поскольку почти все спали в кроватях, а не были на улице в относительной безопасности, землетрясение было особенно смертоносным. По оценкам, 242 тыс человек в Таншане и прилегающих районах погибли, что сделало землетрясение одним из самых смертоносных в зарегистрированной истории. Больше было только 300 тыс человек, погибших в результате землетрясения в Калькутте в 1737 году, и примерно 830 тыс погибших в китайской провинции Шэньси в 1556 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Страшное землетрясение пронеслось по стране. Есть погибшие

Оказавшись между Индийской и Тихоокеанской плитами, Китай на протяжении истории был очень активным местом для землетрясений. Землетрясения также сыграли значительную роль в культуре и науке Китая, и китайцы первыми разработали действующие сейсмометры. Район северного Китая, пострадавший от Таншаньского землетрясения, особенно подвержен смещению Тихоокеанской плиты на запад.

За несколько дней до землетрясения люди начали замечать странные явления в Таншане и окрестностях. Уровень воды в колодцах поднимался и опускался. Было замечено, что крысы бегали стаями в панике среди белого дня. Цыплята отказывались от еды. Вечером 27 июля и ранним утром 28 июля люди сообщали о вспышках цветного света на горизонте.

Тем не менее, в 3:42 ночи большинство людей спокойно спало, когда произошло землетрясение. Он длился 23 сек и сровняло с землей 90% зданий Таншаня. Четверть миллиона человек были убиты и еще 160 тыс получили ранения. Землетрясение произошло в разгар лета, и многие ошеломленные выжившие выползли из своих разрушенных домов обнаженными, покрытыми только пылью и кровью. Землетрясение привело к пожарам и возгоранию взрывчатых веществ и ядовитых газов на заводах Таншаня.

Китайское правительство было плохо подготовлено к катастрофе такого масштаба. На следующий день после землетрясения вертолеты и самолеты начали сбрасывать в город продукты и лекарства. Около 100 тыс солдат были отправлены в Таншань, и многим пришлось идти пешком из ближайшего города Цзиньчжоу, на расстояние более 290 км. Залучили около 30 тыс медиков и 30 тыс строителей. Китайское правительство, хвастающееся самодостаточностью, отвергало предложения иностранной помощи. В первую неделю после землетрясения многие умерли из-за отсутствия медицинской помощи. Войскам и спасателям не хватало подготовки по спасению, необходимой для эффективного вытаскивания выживших из-под завалов. Более 160 тыс семей остались без крова, более 4 тыс детей остались сиротами.

В конечном итоге Таншань был восстановлен с соблюдением адекватных мер предосторожности от землетрясений. Сегодня там проживает почти 2 млн человек. Есть предположение, что число погибших в результате землетрясения 1976 года было намного выше, чем официальная цифра китайского правительства в 242 тыс человек. Некоторые китайские источники сообщили о более чем 500 тыс смертей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В одном из страшнейших землетрясений погибли более 250 тыс человек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

В одном из страшнейших землетрясений погибли более 250 тыс человек

Самое читаемое
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
 Просмотров: 8658
Гимнастика без трико: на Олимпиаде спортсменки выступили против сексуализации
Гимнастика без трико: на Олимпиаде спортсменки выступили против сексуализации
3
 Просмотров: 6516
&quot;Люди устали от совка&quot;: как СССР доживал последние дни - фото
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
22
 Просмотров: 4635
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
5
 Просмотров: 4203
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси Просмотров: 3231
Мир
Обручальное кольцо, которое загубили в море, чудом нашлось
Обручальное кольцо, которое загубили в море, чудом нашлось Просмотров: 252
Более 10 тысяч украинцев не смогли попасть в Польшу
Более 10 тысяч украинцев не смогли попасть в Польшу Просмотров: 207
Путин имеет только ядерное оружие, нефтяные скважины и больше ничего - Байден
Путин имеет только ядерное оружие, нефтяные скважины и больше ничего - Байден Просмотров: 351
99% смертей от Covid-19 приходится на не полностью вакцинированных - исследование
99% смертей от Covid-19 приходится на не полностью вакцинированных - исследование Просмотров: 180
США возвращают масочный режим для вакцинированных граждан
США возвращают масочный режим для вакцинированных граждан Просмотров: 108
Больше всего комментируют
6
"Слуга народа" не нарастила в рейтинге
4
Погано тебе розумію
4
Институт языкознания заговорил о переводе украинского на латиницу
4
У Зеленского - менее 30%: обнародовали свежие рейтинги
3
Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента
Голосов: 60
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть