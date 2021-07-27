В одном из страшнейших землетрясений погибли более 250 тыс человек

Последствия Таншаньского землетрясения / Getty Images

28 июля 1976 года, 45 лет назад, в 3:42 утра землетрясение силой 8,2 балла по шкале Рихтера разрушило китайский промышленный город Таншань с населением около миллиона человек.

Поскольку почти все спали в кроватях, а не были на улице в относительной безопасности, землетрясение было особенно смертоносным. По оценкам, 242 тыс человек в Таншане и прилегающих районах погибли, что сделало землетрясение одним из самых смертоносных в зарегистрированной истории. Больше было только 300 тыс человек, погибших в результате землетрясения в Калькутте в 1737 году, и примерно 830 тыс погибших в китайской провинции Шэньси в 1556 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Страшное землетрясение пронеслось по стране. Есть погибшие

Оказавшись между Индийской и Тихоокеанской плитами, Китай на протяжении истории был очень активным местом для землетрясений. Землетрясения также сыграли значительную роль в культуре и науке Китая, и китайцы первыми разработали действующие сейсмометры. Район северного Китая, пострадавший от Таншаньского землетрясения, особенно подвержен смещению Тихоокеанской плиты на запад.

За несколько дней до землетрясения люди начали замечать странные явления в Таншане и окрестностях. Уровень воды в колодцах поднимался и опускался. Было замечено, что крысы бегали стаями в панике среди белого дня. Цыплята отказывались от еды. Вечером 27 июля и ранним утром 28 июля люди сообщали о вспышках цветного света на горизонте.

Тем не менее, в 3:42 ночи большинство людей спокойно спало, когда произошло землетрясение. Он длился 23 сек и сровняло с землей 90% зданий Таншаня. Четверть миллиона человек были убиты и еще 160 тыс получили ранения. Землетрясение произошло в разгар лета, и многие ошеломленные выжившие выползли из своих разрушенных домов обнаженными, покрытыми только пылью и кровью. Землетрясение привело к пожарам и возгоранию взрывчатых веществ и ядовитых газов на заводах Таншаня.

Китайское правительство было плохо подготовлено к катастрофе такого масштаба. На следующий день после землетрясения вертолеты и самолеты начали сбрасывать в город продукты и лекарства. Около 100 тыс солдат были отправлены в Таншань, и многим пришлось идти пешком из ближайшего города Цзиньчжоу, на расстояние более 290 км. Залучили около 30 тыс медиков и 30 тыс строителей. Китайское правительство, хвастающееся самодостаточностью, отвергало предложения иностранной помощи. В первую неделю после землетрясения многие умерли из-за отсутствия медицинской помощи. Войскам и спасателям не хватало подготовки по спасению, необходимой для эффективного вытаскивания выживших из-под завалов. Более 160 тыс семей остались без крова, более 4 тыс детей остались сиротами.

В конечном итоге Таншань был восстановлен с соблюдением адекватных мер предосторожности от землетрясений. Сегодня там проживает почти 2 млн человек. Есть предположение, что число погибших в результате землетрясения 1976 года было намного выше, чем официальная цифра китайского правительства в 242 тыс человек. Некоторые китайские источники сообщили о более чем 500 тыс смертей.