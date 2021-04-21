В одной из стран закрыли все Covid-отделения

В Израиле закрыли оставшиеся Covid-отделения, поскольку уровень заражения коронавирусом продолжает снижаться.

Оставшихся пациентов перевели на лечение в отделения терапии, пишет Ynet.

Медицинских работников переведут на их предыдущее место работы.

"Если возникнет необходимость, мы снова откроем отделения, но надеемся, что в этом не будет необходимости", - отметили в больнице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Израиль ввел Covid-правила для иностранцев

После проведения 24000 тестов в понедельник было обнаружено только 93 новых случая вируса, что указывает на положительный результат в 0,3%.

Всего по стране в настоящее время госпитализированы с Covid-19 308 человек, из них 187 в тяжелом состоянии и 113 на аппаратах искусственной вентиляции легких. Это самое низкое количество серьезных пациентов с Covid-19 с июля 2020 года.