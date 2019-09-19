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четверг, 19 сентября 2019 19:09

В Одессу зашел военный корабль США, который не пустили в Грузию

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В Одессу зашел военный корабль США, который не пустили в Грузию
Военный корабль США USNS Yuma во второй раз зашел в порт Одессы. Фото: Думская

В Одесский морской торговый порт зашел американский транспортно-десантный корабль USNS Yuma.

Корабль прибыл в Одессу утром, 19 сентября. Его сопровождал катер Морской охраны Госпогранслужбы. Об этом сообщает "Думская".

Корабль США, войдя в Черное море, сначала направился в Поти, однако, грузинские власти по непонятной пока причине не позволили ему войти в территориальные воды. Американские военные ждали разрешения 10 часов, после чего повернули в направлении Одессы.

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Как отмечается, это уже второй визит USNS Yuma в порт Одесса. Первый состоялся 29 июня этого года, накануне международных учений Сибриз-2019. Тогда "Юма" доставила в Одессу снаряжения, оборудования и военную технику для учений.

USNS Yuma - восьмой по счету экспедиционный быстроходный транспорт класса Spearhead. Длина 103 метра, ширина 28,5 метров. Четыре дизельные двигатели суммарной мощностью 86 000 лошадиных сил разгоняют корабль до 43 узлов (80 км / ч). Полное водоизмещение 2400 тонн.

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19
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