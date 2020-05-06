В ОАЭ потушили горящий небоскреб

В ОАЭ горел небоскреб. Фото: Соцсети

В городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах потушили небоскреб Abbco Tower. Пожаром были охвачены все этажи - от первого до последнего, 48-го.

Открытого огня снаружи на здании не видно, пишут в соцсетях очевидцы с места происшествия и выкладывают фото и видео.

Пожарные тушили огонь с помощью пожарных машин, гидрантов и дронов.

Пожар начался около 21:00 по местному времени во вторник, 5 мая. Были эвакуированы жители этого небоскреба (около 250 семей) и пяти соседних. Квартал вокруг небоскреба в огне огорожен правоохранителями. На месте также дежурят медики.

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В соцсетях сообщают о семи случаях незначительного отравления угарных газом - все живые, в основном это пожилые люди. Летальных случаев не зафиксировали.

Причину возгорания сейчас устанавливают. Также пока нет окончательной информации, есть ли жертвы - здание еще обследуют.

Два года назад в Нью-Йорке горел 58-этажный небоскреб Trump Tower. В нем находится штаб-квартира компании The Trump Organization президента США Дональда Трампа.