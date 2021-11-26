В Нью-Йорке состоялся ежегодный парад ко Дню благодарения

В США 25 ноября в Нью-Йорке несмотря на карантинные ограничения прошел ежегодный парад ко Дню благодарения.

В карнавальном шествии с гигантскими надувными фигурами, которое старейшая торговая сеть США Macy's проводит с 1924 года, приняли участие более 8 тыс. людей, пишет ВВС.

"Шествие по Манхэттену растянулось на несколько километров. За парадом наблюдали миллионы людей", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

День благодарения по традиции празднуют в семейном кругу. Обязательными блюдами являются фаршированная индейка с соусом из клюквы и сладкий тыквенный пирог. По мнению историков, именно эти блюда были на столах колонистов в XVII в.

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День благодарения - государственный праздник США, который ежегодно отмечают в четвертый четверг ноября. Праздник посвящен первому урожаю, который собрали пилигримы из Плимутской колонии в 1621 году после голодной зимы в Новом Свете. Губернатор пилигримов Уильям Брэдфорд провозгласил День благодарения Богу за то, что он помог им пережить суровую зиму. Национальным праздником День благодарения стал в 1863 году, когда президент Авраам Линкольн установил его в последний четверг ноября и объявил национальным праздником и выходным днем.